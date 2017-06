Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich im Konflikt um Katar eindeutig auf die Seite Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten geschlagen. Die Isolation des Golf-Emirats führte er am Dienstag in einer Reihe von Tweets auf seine Reise in den Nahen Osten zurück. Schon dort hätten beim Thema Terrorfinanzierung alle Hinweise auf Katar gedeutet. "Vielleicht wird das der Anfang vom Ende des Terrorhorrors sein", schrieb er weiter. Zugleich begannen Bemühungen um eine Entspannung der schweren diplomatischen Krise.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding…

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

…extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

Saudi-Arabien, die VAE, Bahrain, Ägypten und der Jemen hatten am Montag alle diplomatischen Kontakte zu Katar abgebrochen. Die Nachbarländer schlossen auch die Grenzen. Zugleich stellten sie den Flugverkehr nach Katar ein. Damit ist das Golf-Emirat, in dem 2022 die Fussball-WM ausgetragen werden soll, weitgehend isoliert.

