London/Winchester/Zürich, 6. Juni 2017

Jo Howes neue kaufmännische Leiterin für CREALOGIX UK

Jo Howes verstärkt das Management von CREALOGIX UK. Ende Mai 2017 übernahm sie die Rolle als kaufmännische Leiterin. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf der Umsatzentwicklung durch Geschäftsbeziehungen und Dienstleistungen, die Kunden in Grossbritannien angeboten werden.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Privatkundengeschäft und in weiteren Finanzdienstleistungssektoren verfügt Jo Howes über einen herausragenden Leistungsausweis bei der Entwicklung und Steuerung strategischer Beziehungen. Dabei stellte sie erfolgreich innovative, technisch orientierte Lösungen bereit, zuletzt im Finanzsoftware-Sektor als Business Development Director bei Intelligent Environments. Als führende Vertreterin von Consultative-Selling-Ansätzen war Howes Keynote-Speaker auf internationalen Veranstaltungen, wie dem International Auto Finance Network (IAFN) in London. Bei CREALOGIX wird sie Best-Practice-Prozesse in Vertriebs- und Marketingfunktionen entwickeln und umsetzen.

«Wir freuen uns, Jo Howes an Bord von CREALOGIX UK zu begrüssen. Sie startet in einer aufregenden Zeit. Ihr Know-how erlaubt uns, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Position als führenden Anbieter von Digital-Banking- Lösungen zu stärken», sagt Mike Bradford, CEO bei CREALOGIX UK.

«Ich bin begeistert, für das top Schweizer Fintech Unternehmen zu arbeiten. Der britische Markt ist ein grossartiger Ort, um von CREALOGIX innovativen Produkten und Dienstleistungen zu profitieren», so Jo Howes über ihre neue Herausforderung.

