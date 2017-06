ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag verbucht. Es war der erste Handelstag der Woche, da die Börse am Pfingstmontag geschlossen blieb. Neben einigen Sonderfaktoren bei Einzelwerten - so bei Roche - drückte vor allem die neue Krise in Nahost. Dort hatten am Vortag Ägypten, Saudi-Arabien und weitere Länder am Golf die Beziehungen zu Katar abgebrochen, dem sie Unterstützung des Terrorismus vorwarfen. Auch der Terrorangriff in London wirkte noch nach.

Zudem zeigten sich die Anleger vorsichtig mit Blick auf die EZB-Sitzung und die britischen Parlamentswahlen, beides am Donnerstag. Der SMI verlor 1,5 Prozent auf 8.908 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Dabei verloren zwölf SMI-Werte mehr als 1 Prozent. Umgesetzt wurden 54,3 (zuvor: 65,99) Millionen Aktien.

Die Verlierer wurden klar von Roche angeführt, deren Aktie um 5,8 Prozent absackte. Das erst kürzlich auf den Markt gebrachten Medikament Perjeta gegen Brustkrebs harmoniert nicht wie erhofft mit anderen Wirkstoffen. Dies sorgt nach hohen Erwartungen für Enttäuschung. Die Analysten von Bryan Garnier senkten darauf ihre Umsatzschätzung für das Medikament um 900 Millionen Franken und habe ihre Kaufempfehlung für die Aktie zurückgezogen.

Zu den schwächsten Aktien gehörten ferner die Luxusgüterwerte, die besonders unter der Risikoscheu der Anleger litten. So fielen Richemont um 3,4 Prozent und Swatch um 3,6 Prozent. Ebenfalls starke Abgaben verbuchten Lafargeholcim mit minus 1,9 Prozent und Lonza mit minus 2,4 Prozent.

June 06, 2017

