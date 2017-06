Sehnsüchtig erwarten Apple-Jünger die jährliche Entwickler-Konferenz. Die Innovation in diesem Jahr: Der Home-Pod - ein vernetzter Lautsprecher, der zu Hause Befehle entgegen nimmt und ausführt. Was der 349 Dollar teure Lautsprecher kann und was ihn von den Konkurrenz-Produkten wie Amazon's Echo unterscheidet, erfahren Sie in dieser Sendung Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit US-Tech-Experte Christoph Schmidt alle Neuheiten der Apple-Entwickler-Konferenz und wie sich Apple jetzt mehr auf dein einzelnen User einstellen will.