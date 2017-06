Zürich (awp) - Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix hat Jo Howes zur neuen kaufmännischen Leiterin von Crealogix UK ernannt. Sie hat ihre neue Stelle bereits per Ende Mai 2017 angetreten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Howes verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft und in weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...