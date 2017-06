Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Basisstudie Empfehlung: BUY seit: 06.06.2017 Kursziel: CAD0,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research on 06/06/2017 initiated coverage on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034/ Bloomberg: AII CN). Analyst Simon Scholes placed a BUY rating on the stock, with a CAD 0.60 price target. Abstract: If Almonty secures financing for its South Korean Sangdong project, the combined output of its mines will account for ca. 29% of the non-Chinese supply of tungsten concentrate. This would allow Almonty to greatly improve its strategic position in the industry. The omens regarding financing of Sangdong look good as the company is in negotiations with a major customer over an offtake agreement. Almonty is well placed to benefit from a cyclical upturn, of which first signs are now visible, as over 80% of its current reserves were acquired during the cyclical downturn at low prices and Sangdong (73% of overall reserves) operates in the lowest quartile of the cost curve. The balance sheet is still well over 100% geared but stakeholders have so far been cooperative in debt rescheduling/conversion of debt into equity. Assuming a modest recovery in tungsten prices, we set a price target of CAD0.60. Our recommendation is Buy. First Berlin Equity Research hat am 06.06.2017 die Coverage von Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034/ Bloomberg: AII CN) aufgenommen. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von CAD 0,60. Zusammenfassung: Wenn es Almonty gelingt, das südkoreanische Sangdong-Projekt finanzieren zu lassen, werden ca. 29% des nicht-chinesischen Angebots an Wolframkonzentrat auf ihre Minen entfallen. Dadurch wäre Almontys strategische Position in der Branche erheblich gestärkt. Die Vorzeichen bezüglich der Finanzierung von Sangdong sehen gut aus, denn der Konzern verhandelt gerade mit einem Hauptkunden über einen Abnahmevertrag. Almonty ist gut positioniert, von dem Aufschwung, dessen erste Zeichen jetzt sichtbar werden, zu profitieren, denn mehr als 80% ihrer derzeit vorhandenen Reserven wurden während des zyklischen Abschwungs zu niedrigen Preisen erworben. Darüber hinaus ist Sangdong (73% der Konzernreserven), was die Produktionskosten angeht, im untersten Quartil angesiedelt. Noch weist die Bilanz einen Verschuldungsgrad von weit über 100% auf, aber die Stakeholder haben sich bisher bei der Umschuldung von Forderungen und der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital als kooperativ erwiesen. Unter der Annahme, dass sich die Wolframpreise moderat erholen, sehen wir den fairen Wert der Aktie bei CAD0,60. Unsere Empfehlung lautet Kaufen. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15283.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

