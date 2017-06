Auf dem Flachdach des neu errichteten Bungalows der Familie Göbert in Rüsselsheim erzeugt eine Photovoltaikanlage elektrische Energie, die unter anderem auch für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt wird (Bild?1).

Dabei sorgt eine Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpe der Aquarea T-CAP-Reihe für ausreichend Wärme, um das 240??m² große Gebäude komfortabel zu beheizen. Überschüssiger Solarstrom wird in einem Lithium-Ionen-Akku zwischengespeichert. 2015 konnten die Bewohner so die Hälfte ihres Stromverbrauchs solar decken.

Heizen und Kühlen mit der Wärmepumpe

Für die Raumheizung und die Erwärmung des Dusch- und Trinkwassers ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit 16 kW installiert (Bild?2). Sie nutzt die Umgebungsluft als kostenfreie Energiequelle, um das Gebäude zu erwärmen beziehungsweise zu kühlen. Auch bei Familie Göbert funktioniert sie im Umkehrbetrieb. Im Winter heizt die Wärmepumpe, im Sommer kühlt sie passiv.

Die aktuellsten T-CAP-Modelle der Aquarea H -Serie arbeiten bis zu einer Temperatur von -?20?°C ohne Leistungsabfall. Das schafft Reserven bei der Auslegung einer Wärmepumpenanlage, denn die Geräte können so auch in Kälteperioden noch genug Leistung für die Heizung zur Verfügung stellen. Die Aquarea T-CAP mit einer Leistung von 9?kW erreicht einen SCOP von 4,89 bei W35 (durchschnittliches Klima).

240?m2 mit Whirlpool

Das neue Eigenheim von Karin und Heinz Jörg Göbert besticht nicht nur durch innovative und effiziente Heiztechnik, auch optisch fällt das Haus aus dem Rahmen. In ihrer Siedlung in Rüsselsheim sind sie von klassischen Ein- und Mehrfamilienhäusern mit roten Satteldächern und Gauben umgeben. Göbert und seine Frau hingegen haben sich bei ihrem Neubau für einen eingeschossigen Bungalow entschieden. Seit Juni 2014 leben sie ebenerdig auf 240?m2 und lassen es sich gut gehen in ihrem Heim. Neben den großzügigen Wohnräumen haben sie zum Beispiel einen Swim spa, der eine Kombination aus Pool und Whirlpool ist, und eine Sauna. Das alles braucht viel Energie, im Jahr 2015 waren es knapp 13.000?kWh.

Die Hälfte davon konnten sie mit einer Photovoltaikanlage und einem Batteriespeichersystem decken. Die Passanten auf der Straße ahnen davon nichts: Die Solarstrommodule mit rund 16?kW Leistung sind hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...