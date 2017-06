LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer will seine Beteiligung an der Kunststofftochter Covestro weiter senken und dadurch Milliarden einstreichen. Wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte, wird er durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren Aktien mit einem angestrebten Volumen von einer Milliarde Euro anbieten. Darüber hinaus werden Schuldverschreibungen ebenfalls im Volumen von einer Milliarde Euro angeboten, die im Jahr 2020 fällig werden und in Covestro-Aktien umgetauscht werden können.

Beide Platzierungen starten am Dienstag nach Börsenschluss und richten sich an institutionelle Investoren. In Kürze werden die Leverkusener zudem 8 Millionen Aktien an den Pensions-Treuhandverein Bayer Pension Trust überführen. Das Paket entspricht vier Prozent der Covestro-Aktien und unterliegt einer Haltefrist von 90 Tagen.

Bayer hielt zuletzt gut 53 Prozent an Covestro. Nach Abschluss der Transaktionen soll die Tochter weiter voll konsolidiert werden. Mittelfristig jedoch strebt Bayer die vollständige Trennung an./she/he

ISIN DE000BAY0017 DE0006062144

AXC0254 2017-06-06/18:24