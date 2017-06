Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag deutlich gedrückt. Der DAX verlor 1 Prozent auf 12.690 Punkte. Der MDAX gab ähnlich stark nach, der TecDAX kam mit einem halben Prozent Minus davon. "Viele Anleger haben großen Respekt vor dem Donnerstag", sagte ein Händler. Dann finden die Parlamentswahlen in Großbritannien statt. Händler sprachen von der Gefahr, dass es nicht zu einem hinreichend starken Regierungsmandat für die Brexit-Verhandlungen kommen könnte. Und in den USA äußert sich der von Trump entlassene frühere FBI-Direktor James Comey vor einem Senatsausschuss - unter Eid, wie Marktteilnehmer betonten. Das könnte auch in den USA eine Regierungskrise auslösen, wurde befürchtet. Auf dem erreichten hohen Kursniveau nähmen Anleger deshalb Gewinne mit.

Verunsichert wurde der Markt aber auch von den neuen Spannungen im arabischen Raum, nachdem Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen hatten. Größte Verlierer im DAX waren zeitweise VW, die zum Schluss noch 1,9 Prozent abgaben, und Deutsche Bank mit einem Minus von 1,7 Prozent. An beiden Unternehmen hält das Investmentvehikel des Emirats größere Aktienpakete. Zum Schluss gaben allerdings Bayer und Thyssenkrupp noch etwas stärker nach.

Auch die charttechnische Lage verursachte einigen Marktteilnehmern Kopfschmerzen. Denn der Ausbruch vom Freitag auf neue DAX-Rekorde hat sich mit dem erneuten Rückgang unter 12.800 Punkte zunächst als Fehlsignal entpuppt. Nun sei es wichtig, dass der deutsche Leitindex nicht mehr nennenswert unter das Tagestief von 12.680 Punkten zurückfalle, meinte ein Marktanalyst. Hier liegt die Unterkante einer so genannten charttechnischen Lücke, die nun als Unterstützung dient.

Versorger vor Urteil zur Brennelementesteuer gesucht

Auf der Gewinnerseite stachen Eon und RWE mit Kursgewinnen von 2,8 bzw. 2,0 Prozent heraus. Händler verwiesen unter anderem auf das am Mittwochmorgen erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Brennelementesteuer. Gegen die seit 2011 erhobene Steuer hatten die vier Atomkonzerne Eon, RWE, Vattenfall und ENBW geklagt. Sollten die höchsten deutschen Richter zu ihren Gunsten entscheiden, stehen wohl Rückzahlungen in Milliardenhöhe an.

Lufthansa stiegen um 1,2 Prozent. Das Papier profitierte von günstigen IATA-Branchenaussagen sowie optimistischen Kommentaren zur Geschäftsentwicklung durch CEO Carsten Spohr. Der IATA-Verband rechnet wegen der günstigen Nachfrageentwicklung im laufenden Jahr mit einem branchenweiten Gewinn von 31,4 Milliarden Dollar. Bislang war IATA von 29,8 Milliarden Dollar ausgegangen.

Borussia Dortmund auf 15-Jahres-Hoch

In der dritten Reihe stiegen Borussia Dortmund um 2,7 Prozent auf 6,41 Euro, das war der höchste Kurs seit über 15 Jahren. "Die Verpflichtung von Peter Bosz zum neuen Trainer wird positiv aufgenommen", sagte ein Marktteilnehmer. Dagegen fielen Tom Tailor um 7,5 Prozent. Grund war die Ankündigung einer Kapitalerhöhung.

Rocket Internet fielen um 2,1 Prozent - trotz der Ankündigung, dass die Tochter Delivery Hero in den kommenden Monaten an die Börse gehen will. Das sei seit längerem so erwartet worden, hieß es am Markt. Zudem fehlten noch die Details.

Daneben sorgten Umstufungen für Bewegung: So fielen Wacker Chemie um 4,1 Prozent auf 96,46 Euro, nachdem sie von der UBS auf "Sell" von "Buy" abgestuft worden waren. Auch das Kursziel wurde drastisch zusammengestrichen auf 81 nach zuvor 117 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 102,0 (Freitag: 91,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,51 (Freitag: 3,50) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner und 24 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.690,12 -1,04% +10,53% DAX-Future 12.696,00 -0,94% +10,93% XDAX 12.697,60 -1,24% +10,92% MDAX 25.448,57 -0,96% +14,69% TecDAX 2.309,88 -0,53% +27,50% SDAX 11.272,22 -0,45% +18,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,97% +50 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2017 11:57 ET (15:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.