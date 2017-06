Straubing (ots) - Selbst wenn die Terroristen des IS militärisch ins Hintertreffen geraten, macht sie das nicht ungefährlicher. Tausende gewaltbereite Fanatiker, die sich den Zielen des IS verpflichtet fühlen, halten sich in Europa auf. Der Kampf gegen den Terror wird noch lange dauern, und er muss auch in den Schulen, Moscheen oder im Internet geführt werden. Überall dort, wo sich die Werber des Hasses um die Köpfe und Herzen junger, orientierungsloser Menschen bemühen.



