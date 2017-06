Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die verkürzte Handelswoche mit deutlichen Kursverlusten begonnen. Die Anleger hätten nach der seitwärts verlaufenen Vorwoche nun Gewinne ins Trockene gebracht, hiess es im Handel. Zudem belasteten die gestiegenen politischen Unsicherheiten um den diplomatischen Konflikt am Persischen Golf und um die im Zeichen von Terrorattacken stehenden britischen Parlamentswahlen. Für zusätzlichen Druck sorgten am Schweizer Markt starke Kursverluste des Börsenschwergewichts Roche nach enttäuschenden Ergebnissen einer Medikamentenstudie.

Zudem schrumpfe der Optimismus der Anleger über den Wirtschaftsaufschwung in den USA wieder, nachdem aus Übersee zuletzt durchzogene Konjunkturdaten eingetroffen seien, meinte ein Marktbeobachter. Angesichts der für Donnerstag angesetzten Anhörung des entlassenen FBI-Chefs James Comey könnte nun auch die Unsicherheit um die Trump-Regierung wieder zunehmen. Ins Blickfeld der Märkte rückte auch die am Donnerstag bevorstehende EZB-Sitzung. Analysten rechnen mit vorsichtigen Signalen der EU-Währungshüter in Richtung einer weniger lockeren Geldpolitik.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Handelstag 1,50% im Minus auf 8'908,27 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung ...

