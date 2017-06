FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Covestro sind am Dienstag in Frankfurt um 4,74 Prozent auf 62,90 Euro gefallen. Kurz nach Xetra-Schluss hatte die Konzernmutter Bayer bekannt gegeben, ihren Anteil an dem Kunststoffspezialisten weiter reduzieren zu wollen.

Bayer bietet durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren Covestro-Aktien mit einem angestrebten Volumen von einer Milliarde Euro an. Darüber hinaus werden Schuldverschreibungen ebenfalls im Volumen von einer Milliarde Euro angeboten, die im Jahr 2020 fällig werden und in Covestro-Aktien umgetauscht werden können. Die Anteilscheine von Bayer reagierten in Frankfurt kaum auf die Nachricht./la/he

ISIN DE000BAY0017 DE0006062144

AXC0257 2017-06-06/18:33