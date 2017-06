Der Kohleverstromer Steag plant, Teile seiner Fernwärmetochter zu verkaufen. Zuletzt war der Konzern aus Essen in die roten Zahlen geraten. Der Verkauf der Sparte soll bis Ende 2017 abgeschlossen werden.

Der in die roten Zahlen gerutschte Kohleverstromer Steag verkauft für einen dreistelligen Millionenbetrag 49 Prozent seiner Fernwärmetochter. Einen entsprechenden Bericht der "Rheinische Post" (Dienstag) bestätigte ein Unternehmenssprecher in Essen. Die 51-Prozent-Mehrheit an der Tochter werde aber dauerhaft im Konzern bleiben, ...

