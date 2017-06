Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-06 / 18:17 *ACORDY INVEST S.A. auf der Zielgeraden* Die spanische Beteiligungsgesellschaft, Acordy Investment S.A-nachstehend "ACORDY" genannt, gibt hiermit bekannt, dass sie mit der Hauptversammlung am 01. Juli 2017,ihre erste Privatplatzierungsphase beenden wird. Nach dem Abschluss dieser ersten Finanzierungsrunde wird die Gesellschaft ihre Bilanzahlen und einen Initialbericht veröffentlichen. Die Gesellschaft hat insgesamt 21.573.000 stimmberechtigte Aktien ausgegeben. Davon wurden in der Gründerphase 6.573.000 Aktien bankenunabhängig gestreut, platziert und somit 21 Mio. Euro an Assets geschaffen. Mit der Bilanz 2016 und dem Halbjahres Bericht 2017, legte die ACORDY die Grundbasis ihrer Planzahlen. Hierzu meint der CEO Francis G. Baez: "Dank dem Einsatz unserer Gründeraktionäre und dem ACORDY Team, konnten wir mit dem Vertrauen aller Beteiligter unsere ersten Ziele erreichen!" Gemäß Beschluss der ACORDY vom 15 Mai 2017,wird die Gesellschaft nunmehr die Fungibilität ihrer Aktien für den Handel vorbereiten um diese dann während einer sechs monatigen Ruhephase in den Handel einbringen. Dabei hat die ACORDY Ihren Aktionären per 01.05.2017 bis zum 30.06.2017 eine Nachkauf- Option von bis zu 2 Mio. Stammaktien mit Abschlagskonditionen angeboten. ACORDY hat sich in kürzester Zeit zu einer international tätigen Gesellschaft mit Stammsitz Malaga /Spanien entwickelt . Dabei setzte die Investitionsabteilung den Schwerpunkt auf den Anbau von Olivenbäumen. Die Gesellschaft ist bereits im Besitz von 300.000 erntefähigen Oliven Bäumen auf 100.000 ha Plantagen in Spanien und Marokko. Die Gesellschaft plant weitere Aufkäufe von Plantagen bis 2018. Die Geschäftskonzentration der ACORDY Gruppe liegt auf der Olivenöl Produktion, der andalusischen Pferdezucht mit derzeit über 100 Spitzenpferden, dem Ankauf von Land zum projektbezogenen Landhausbau für Tourismus Angebote mit Event Charakter. Die Gruppe verfügt über eine eigenen professionelle Medienvermarktungsinfrastruktur im Audio und TV-ONLINE Bereich. Mit der Einführung in den Handel wird die Acordy ihre Marktpräsenz selbst aktiv viral mit vermarkten. Dies beinhaltet neben den eigenen Produkten auch den eigen Finanzvertrieb. Die Gesellschaft erwartet mit einem neuen Finanzangebot, das die ACORDY ab dem Jahre 2019 in die Gewinnzone kommt. Für Rückfragen und weitere Informationen: ACORDY INVEST S.A Tel.: +34 951 086 137 - +34 951 490 254 Email: th@acordy.com - info@acordy.com Francis G.BAEZ, CEO Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Acordy Invest S.A. Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 580855 2017-06-06

