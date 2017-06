Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea blieben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen - in Schweden wegen des Nationalfeiertages.

AKTIENMÄRKTE (18.24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.554,18 -0,71% +8,01% Stoxx50 3.211,47 -0,69% +6,67% DAX 12.690,12 -1,04% +10,53% FTSE 7.524,95 -0,01% +5,35% CAC 5.269,22 -0,73% +8,37% DJIA 21.169,07 -0,07% +7,12% S&P-500 2.433,19 -0,12% +8,68% Nasdaq-Comp. 6.292,46 -0,05% +16,89% Nasdaq-100 5.879,97 +0,03% +20,90% Nikkei-225 19.979,90 -0,95% +4,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,96% +49

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,84 47,4 +0,9% 0,44 -15,7% Brent/ICE 49,56 49,47 +0,2% 0,09 -15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,72 1.277,99 +1,2% +15,74 +12,4% Silber (Spot) 17,70 17,67 +0,2% +0,03 +11,1% Platin (Spot) 962,85 954,00 +0,9% +8,85 +6,6% Kupfer-Future 2,55 2,56 -0,4% -0,01 +1,2%

FINANZMARKT USA

Auch am Dienstag bleibt die sich verschärfende Nahostkrise Thema und bremst die Kauflaune. Am Vortag hatte der US-Verbündete Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten, Bahrain und den VAE seine diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Die Situation verschärfte sich über Nacht noch einmal. Für die US-Regierung kommt diese Krise äußerst ungelegen, denn in Katar unterhält die US-Armee die größte Luftwaffenbasis im Nahen Osten. Zudem steht US-Präsident Trump im eigenen Land vor sehr viel größeren Herausforderungen. Denn am Donnerstag lauert die Anhörung des von Trump entlassenen früheren FBI-Direktors Comey. Dort könnte ein Hochkochen der "Russland-Affäre" den Präsidenten in noch ärgere innenpolitische Bedrängnis bringen. Die risikoscheuen Anleger drängen in Gold, Yen und Staatsanleihen. Der Ölpreis reagiert mit erhöhter Volatilität auf die Ereignisse im Nahen Osten. Der offene Bruch verschiedener arabischer Ölstaaten und Mitgliedern der Opec dürfte die Handlungsfähigkeit der Organisation vor dem Hintergrund einer steigenden US-Förderung schwächen, heißt es. Daher reagiere der Markt nicht mit Panikkäufen auf die Krise im Nahen Osten. Nur kleinere Bewegungen gibt es bei Apple und Amazon. Die japanische Tageszeitung "Nikkei" berichtet, die beiden US-Konzerne wollten sich dem Gebot des Apple-Zulieferers Foxconn für die Chipsparte von Toshiba anschließen und "Geld beizusteuern". Einem Bericht der Zeitung "Asahi" zufolge will der angeschlagene Toshiba-Konzern aber exklusiv mit dem US-Chiphersteller Broadcom über den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte verhandeln. Broadcom werden knapp behauptet gehandelt. Apple legen 0,2 Prozent zu, Amazon tendieren 0,1 Prozent leichter.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

"Viele Anleger haben großen Respekt vor dem Donnerstag", sagte ein Händler mit Blick auf die Abgaben. Dann finden die Parlamentswahlen in Großbritannien statt. Händler sprachen von der Gefahr, dass es nicht zu einem hinreichend starken Regierungsmandat für die Brexit-Verhandlungen kommen könnte. Außerdem tagt die EZB und schließlich äußert sich der von Trump entlassene frühere FBI-Direktor James Comey vor einem Senatsausschuss. Das könnte auch in den USA eine Regierungskrise auslösen. Verunsichert wurde der Markt aber auch von den neuen Spannungen im arabischen Raum. Größte Verlierer im DAX waren zumindest zeitweise VW, die 1,9 Prozent abgeben, und Deutsche Bank mit einem Minus von 1,7 Prozent. An beiden hält das Investmentvehikel des Emirats größere Aktienpakete. Gesucht waren so genannte sichere Häfen wie Bundesanleihen, Gold und Yen. Der Versorgersektor legte um 0,6 Prozent zu, wobei Eon, Endesa, Enel und RWE alle zwischen 1,3 und 2,8 Prozent gewannen. Händler verwiesen auf das erwartete Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Brennelementesteuer. Sollten die Richter zu Gunsten der Unternehmen entscheiden, stehen wohl Rückzahlungen in Milliardenhöhe an. Deutlich aufwärts ging es auch mit einigen Aktien der Fluggesellschaften nach optimistischeren Prognosen des Branchenverbands IATA. Air France-KLM legten um 3,9 Prozent zu. Die Verliererseite unter den Branchenindizes wurde dagegen mit einem Minus von 1,4 Prozent unter anderem von den Pharmawerten angeführt. Grund war das starke Minus von 5,5 Prozent bei Roche. Hier enntäuschten Studiendaten. Unter Druck standen auch die Stahlwerte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1265 -0,04% 1,1270 1,1250 +7,1% EUR/JPY 123,25 -0,27% 123,58 124,27 +0,3% EUR/CHF 1,0846 -0,11% 1,0858 1,0858 +1,3% EUR/GBP 0,8737 +0,30% 0,8711 1,1490 +2,5% USD/JPY 109,41 -0,20% 109,63 110,45 -6,4% GBP/USD 1,2893 -0,34% 1,2937 1,2925 +4,5%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Aktienmärkten stehen die Kurse nach wie vor etwas unter Druck. Händler sprechen von einer vorsichtigen Haltung der Anleger vor der Wahl in Großbritannien und der EZB-Sitzung, beides findet am Donnerstag statt. Verunsichert wird der Markt aber auch von den neuen Spannungen im arabischen Raum. Die Auswirkungen auf den Ölmarkt sind bislang eher moderat. Gesucht sind so genannte sichere Häfen wie Bundesanleihen, Gold und Yen. Das Pfund tendiert unter Schwankungen seitwärts, nachdem es sich am Montag im Verlauf kräftiger erholt hatte - gestützt von Wahlumfragen, die die konservative Partei von Premierministerin May wieder deutlicher vorne sahen. Der Terroranschlag in London vom Wochenende spielt hier ebenso allenfalls eine untergeordnete Rolle wie am Londoner Aktienmarkt. Wieder deutlicher aufwärts geht es mit einigen Aktien der Fluggesellschaften nach optimistischeren Prognosen des Branchenverbands IATA. Lufthansa setzen sich mit 2,6 Prozent Plus an die DAX-Spitze. Das Papier profitiert von günstigen IATA-Branchenaussagen, optimistischen Kommentaren zur Geschäftsentwicklung durch den CEO sowie einer Hochstufung durch CFRA. Air France-KLM legen 3,6 Prozent zu und Easyjet 0,6 Prozent. Anleger setzen zudem auf negative Auswirkungen auf die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways. Gewinner Nummer eins unter den Branchen sind die Versorgerwerte. Ihr Sektorindex steigt um 0,4 Prozent. Die Branche gilt als vergleichsweise defensiv und die größten Risiken sind laut Händlern eingepreist. Die Verliererseite unter den Branchenindizes wird dagegen mit einem Minus von 0,9 Prozent von den Pharmawerten angeführt. Grund ist das starke Minus von 4,3 Prozent bei Roche nach enttäuschenden Studienergebnissen. Der Aluminiumhersteller Norsk Hydro verzeichnet Lieferschwierigkeiten wegen der Spannungen in Katar. Der Kurs verliert 1,7 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bislang verhaltene Resonanz auf Übernahmegebot für Stada

Zwei Tage vor dem Ende der Annahmefrist ist die Resonanz der Stada-Aktionäre auf das Übernahmeangebot der Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven noch sehr verhalten: Bis zum heutigen Dienstag wurden den beiden Kaufinteressenten lediglich 14,7 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte des Arzneimittelkonzerns angedient

Osram übernimmt kleinen kalifornischen Licht-Spezialisten

Osram übernimmt ein kleines kalifornisches Unternehmen, das sich auf sehr helle und kompakte Beleuchtungslösungen spezialisiert hat. LED Engin produziere mit rund 30 Mitarbeitern maßgeschneiderte Leuchten für Restaurants, Ladengeschäften, Museen und Galerien, aber auch für industrielle Anwendungen, etwa in der Zahntechnik.

Borussia Dortmund verpflichtet Peter Bosz als neuen Chef-Trainer

Borussia Dortmund hat den Niederländer Peter Bosz als neuen Cheftrainer verpflichtet. Bosz soll das Amt mit Beginn der neuen Saison 2017/2018 (ab 01. Juli) übernehmen. Ende Mai hatte die Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA ihre Zusammenabreit mit dem Cheftrainer Thomas Tuchel mit sofortiger Wirkung beendet.

32 mögliche Käufer zeigen Interesse an insolventer Alitalia

Für die insolvente italienische Fluggesellschaft Alitalia liegen 32 Interessensbekundungen von möglichen Kaufinteressenten vor. Die würden jetzt geprüft und bewertet, sagte Stefano Paleari, einer der drei Sonderkommissare der italienischen Regierung, am Dienstag vor Medienvertretern. Namen von möglichen Käufern nannte Paleari nicht.

GM-Hauptversammlung lässt Hedgefonds-Manager Einhorn abblitzen

Der Hedgefonds-Manager David Einhorn ist mit seinen Forderungen bei den Aktionären des US-Autokonzerns General Motors (GM) abgeblitzt: Die Hauptversammlung erteilte Einhorns Forderung nach der Schaffung von zwei Aktiengattungen eine klare Absage.

