Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec scheint am Augenchirurgie-Geschäft des Pharmakonzerns Valeant interessiert zu sein. So befänden sich beide Unternehmen in Gesprächen über einen Verkauf der Sparte.

Der kanadische Pharmakonzern Valeant befindet sich einem Agenturbericht zufolge in Gesprächen mit Carl Zeiss Meditec über den Verkauf seines Augenchirurgie-Geschäfts an das deutsche Medizintechnikunternehmen. Eine mögliche Vereinbarung könnte aber noch Wochen entfernt ...

