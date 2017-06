Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel macht Hoffnung auf bundesweite Angleichung der Stromnetzgebühren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Unternehmen im Norden und Osten Deutschlands die bundesweite Vereinheitlichung der Gebühren für Stromnetze noch vor der Sommerpause in Aussicht gestellt. "Wir haben noch zwei Sitzungswochen (des Parlaments) Zeit, um uns hier eine Lösung zu überlegen", sagte die Kanzlerin auf der Vollversammlung der IHK Nord in Greifswald. Die Angleichung der Entgelte für das Übertragungsnetz (Höchstspannungsebene) werde aber nicht von einem Tag auf den anderen kommen, sondern schrittweise, ergänzte die CDU-Vorsitzende.

Union: Neue Bundestagsentscheidung zu Incirlik eher nicht erforderlich

Die Union geht davon aus, dass nach der für Mittwoch geplanten Kabinettsentscheidung zu einer Verlegung der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik nicht auch noch der Bundestag darüber entscheiden muss. Es sei "eher unwahrscheinlich", dass ein neues Mandat erforderlich wird, sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) der Passauer Neuen Presse. Ebenso wie die SPD plädierten auch die Grünen für eine Bundestagsabstimmung. Nach Kauders Worten wird sich der Bundestag in der kommenden Sitzungswoche mit der Sache beschäftigen.

EZB: Bestand öffentlicher Anleihen wächst im Mai spürbar langsamer

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleiheankäufe im Mai nahezu konstant gehalten, dabei aber die Ankäufe öffentlicher Anleihen spürbar zurückgefahren. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm der Anleihebestand um 62,532 Milliarden Euro zu. Im April waren es 62,638 Milliarden gewesen. Der Bestand an öffentlichen Anleihen erhöhte sich nur noch um 51,490 (Vormonat: 54,311) Milliarden Euro und jener an Unternehmensanleihen um 7,568 (6,807) Milliarden Euro.

EZB: Eurosystem kauft in Vorwoche etwas weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 2. Juni 2017 etwas gedrosselt. Das gesamte Kaufvolumen belief sich auf 12,963 (Vorwoche: 13,503) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 10,330 (11,288) Milliarden Euro und die Bestände an Unternehmensanleihen um 1,516 (2,258) Milliarden Euro. Bei Covered Bonds kam es zu einem Anstieg der Bestände um 1,117 (0,128) Milliarden Euro.

EU will China bei Kontrolle von staatlichen Beihilfen unterstützen

Kurz nach dem EU-China-Gipfel haben die Kommission und die Volksrepublik eine Kooperation bei der Kontrolle staatlicher Beihilfen vereinbart. Mindestens einmal pro Jahr wollen sich Experten beider Seiten abwechselnd in Brüssel und Peking austauschen. Vor kurzem hatte die Volksrepublik eine Wettbewerbskontrolle eingeführt. Zwischen der EU und China gibt es aber nach wie vor große Differenzen bei Handelsfragen: Bislang weigern sich die 28 Mitgliedstaaten, Pekings neuen Status als Marktwirtschaft anzuerkennen.

Neue Enthüllungen zu russischen Cyberattacken alarmieren die USA

Neue Enthüllungen über mutmaßliche russische Einmischungen in den Wahlkampf haben Alarm in den USA ausgelöst. Die Website The Intercept berichtete am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf ein streng vertrauliches US-Geheimdienstdokument, russische Hacker hätten monatelang versucht, in die US-Wahlsysteme einzudringen. Kurz nach der Veröffentlichung wurde eine 25-jährige Frau wegen Weitergabe vertraulicher Informationen festgenommen. Moskau wies die neuen Vorwürfe kategorisch zurück.

Trump bezeichnet Bruch von Golfstaaten mit Katar als seinen Erfolg

US-Präsident Donald Trump hat den Boykott des Golfstaats Katar durch mehrere Nachbarländer als positives Resultat seiner Nahost-Politik beschrieben. Es sei "so gut zu sehen", dass sein kürzlicher Besuch in Saudi-Arabien "sich bereits auszahlt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er habe bei seinem dortigen Auftritt vor Staatenlenkern der muslimischen Welt gewarnt, dass "radikale Ideologie" nicht mehr finanziert werden dürfe. Diese hätten ihm zugesagt, "eine harte Linie" gegenüber der Finanzierung des Extremismus zu verfolgen. Alles habe dabei "auf Katar hingedeutet", fuhr der US-Präsident in einer Serie von Twitter-Botschaften fort.

Katar bekommt Folgen des Boykotts seiner Nachbarn zu spüren

Das Golf-Emirat Katar bekommt die Folgen des Boykotts seiner Nachbarstaaten zu spüren: Am Dienstag trat das von Saudi-Arabien und mehreren anderen Staaten verhängte Flugverbot für katarische Flugzeuge in Kraft. Am Flughafen Doha kam es zu Dutzenden Flugausfällen. Saudi-Arabien sperrte seine Grenze zu Katar, das nun auf dem Landweg nicht mehr erreichbar ist. In den Supermärkten gab es Panikkäufe. Das Golf-Emirat Kuwait kündigte einen Vermittlungsversuch an. Ziel sei es, die "Einheit der Golfstaaten" zu wahren.

