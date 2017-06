BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag überwiegend nachgegeben. Damit folgten sie der schwachen Entwicklung im übrigen Europa sowie in den USA. Lediglich in Warschau ging es deutlich bergauf.

Gebremst wurde die Stimmung von den diplomatischen Zerwürfnissen auf der Arabischen Halbinsel um das Emirat Katar. Zudem dürften viele Anleger vor neuen Engagements erst den Ausgang der Wahlen in Großbritannien und die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag abwarten, hieß es.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index schloss 0,30 Prozent tiefer bei 1041,23 Punkten.

In Warschau dagegen machten die Indizes ihre Verluste vom Vortag fast wett. Der Wig 30 gewann 1,09 Prozent auf 2659,15 Punkte, für den breiter gefassten Wig-Index ging es um 0,90 Prozent auf 60 723,47 Punkte hoch.

Stark gesucht waren vor allem Energiewerte. Die größten Gewinner im Wig 30 waren die Aktien der beiden Ölkonzerne Lotos (plus 4,59 Prozent) und PKN Orlen (plus 3,30 Prozent).

Bei hohem Volumen gesucht waren auch Titel des Gaskonzerns PGNiG , die 2,84 Prozent gewannen. Tagesverlierer im Index waren die Titel des Finanzdienstleisters Asseco Poland mit einem Minus von 2,03 Prozent.

In Prag sank der tschechische Leitindex PX um 0,19 Prozent auf 1005,96 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,36 (Vortag: 0,24) Milliarden tschechischen Kronen.

Die meisten Standardwerte in Prag bewegten sich nur wenig. Bei hohem Volumen schwach zeigten sich CEZ (minus 0,67 Prozent) und Moneta Money Bank (minus 0,50 Prozent). Größere Gewinne verbuchten CETV (plus 1,64 Prozent) und Fortuna (plus 3,00 Prozent).

An der am Vortag feiertagsbedingt geschlossenen Budapester Börse verlor der ungarische Leitindex Bux 0,64 Prozent auf 34.926,99 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 7,36 (Freitag: 11,30) Milliarden Forint.

Die größten Verlierer unter den Bux-Schwergewichten waren Titel des Pharmakonzerns Richter Gedeon mit einem Minus von 1,05 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Aktien aus dem Gesundheitssektor unter den größeren Verlierern.

Verluste gab es auch für die Titel der OTP Bank (minus 0,69 Prozent) und des Ölkonzerns Mol (minus 0,89 Prozent). Ein Plus von 0,21 Prozent auf 469 Forint verbuchten dagegen Magyar Telekom ./mik/APA/gl/he

