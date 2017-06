Essen (ots) - London, Manchester, Mailand, Paris, Stockholm, London, Paris ... Und Sie wissen schon, wovon wir reden. Es genügt, die Städtenamen zu nennen, da assoziiert man Terror. Bei kleineren Orten funktioniert dies noch nachhaltiger: Djerba. Ist 15 Jahre her, aber unvergessen. Der Mensch nimmt seine Welt und Zeit in Ereignissen wahr, nicht in Zahlen. Und wir sehen anhand unserer Städteliste - es sind die Anschläge in Westeuropa in diesem Jahr - dass der Takt des Terrors sich steigert.



Kann ich da noch zum Konzert gehen? Soll ich das Fußballspiel wagen? Mich in die Menge des Einkaufszentrums wagen?



Zahlen mögen vielen Menschen nicht helfen bei der Abwägung dieser Fragen. Aber einigen vielleicht schon. Hier sind also die kühlen Zahlen: Bei den genannten Anschlägen sind ohne die Attentäter selbst 40 Menschen gestorben und 171 körperlich verletzt worden.



Wir wollen hier nun keine weiteren Vergleiche ziehen. Terror ist etwas anderes als ein Verkehrsunfall. Und jedes einzelne Opfer ist eines zu viel. Aber entgegen des Bauchgefühls bleibt wahr: Das persönliche Risiko, Opfer eines Anschlags zu werden, ist verschwindend gering.



