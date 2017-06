Unternehmen mit Schwerpunkten auf den heimischen Markt profitieren besonders stark von der heimischen Politik. Einige Fondsmanager wollen sich diese Logik zunutze machen - und wetten auf den umstrittenen US-Präsidenten.

Wer glaubt noch, dass US-Präsident Donald Trump die US-Wirtschaft beflügelt? Garth Nisbet, Manager des US Small Cap Value Fund von Wells Fargo Asset Management, bleibt optimistisch. "Die Steuersenkungen werden sich besonders positiv für kleinere US-Unternehmen auswirken", sagt er und hofft, dass sie spätestens im kommenden Jahr umgesetzt werden. Trump möchte mit den Sätzen für Unternehmen von 35 Prozent herunter auf 15 Prozent. Anders als in Deutschland machen in Amerika mittlere und kleinere Unternehmen ihr Geschäft vor allem im Inland und sollten daher besonders von der Politik des neuen US-Präsidenten profitieren. Dazu gehört neben der Steuersenkung die Streichung von Auflagen. Und nach Meinung von Nesbit kann sich auch die umstrittene Handelspolitik Trumps, der inländische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...