Halle (ots) - Angemessenes Wohnen ist für große Bevölkerungsgruppen kaum noch bezahlbar, insbesondere in Groß- und Universitätsstädten. Die Mieten klettern weiter, die Bautätigkeit bleibt hinter dem Bedarf zurück. Der Versuch der Koalition, per Gesetz den Anstieg der Mieten zu bremsen, schlug fehl. Das Paragrafenwerk war eben nicht darauf ausgelegt, tatsächlich Wirkung zu entfalten. Gescheitert ist auch das Projekt, mit Sonderabschreibungen mehr privates Kapital in den Wohnungsbau zu lenken. Union und SPD konnten sich nicht auf die Konditionen einigen. Die kommende Bundesregierung wird deutlich mehr Ehrgeiz zeigen müssen.



