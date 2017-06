ibis mobile inc. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; President/CEO: Eiji Kamiya) hat eine Zusatzfunktion für ibis Paint herausgebracht, eine App, die auf dem Konzept des sozialen Zeichnens basiert. Die Zusatzfunktion basiert auf dem Deep-Learning-Prinzip und ermöglicht die automatische Kolorierung von Strichzeichnungen.

Hier wird gezeigt, wie die automatische Kolorierung funktioniert

https://www.youtube.com/watch?v=YjCsASiOGmU

ibis Paint, eine beliebte App, basierend auf dem Konzept des sozialen Zeichnens, mit 8 Millionen Downloads, verfügt nunmehr über eine auf Deep-Learning beruhende Funktion zur automatischen Kolorierung von Strichzeichnungen. Auf der Website von ibis Paint werden jeden Tag zahlreiche Kunstwerke gepostet und auf dem Server sind mehr als 600.000 durch Anwender geschaffene Werke gespeichert. Wir haben ca. 300.000 Kunstwerke, die sich für Deep-Learning eignen, aus 600.000 Beiträgen ausgewählt, diese im Voraus teilweise bearbeitet und anschließend zur mehrmonatigen, auf Versuch-und-Irrtum-basierenden Forschung und Entwicklung der neuen Funktion mithilfe des Machine-Learning-Cloudservers von AWS (P2-Instanz) in Oregon in den USA genutzt.

Für die Anwender eröffnen sich mit diesem neuen Kunst-Tool neue Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks. Nach der Freigabe werden uns die Beiträge der Anwender auf der ibis Paint-Website helfen, die neusten Trends beim Zeichnen zu verstehen, sodass die Genauigkeit und Erkennung verschiedener Strichzeichnungen von Personen, Objekten und Landschaften optimiert werden kann.

Die gegenwärtige Funktion kann Gesichter, Haare, Augen, Wangen und Münder von Personen sowie Striche zwischen Personen und Objekten erkennen. Nicht alle werden in den Farben ausgemalt, die die Anwender erwarten. Eine Assistentenfunktion hilft in solchen Situationen weiter und gestattet es Anwendern, eine bestimmte Farbe auszusuchen. Dadurch können Anwender in kürzester Zeit malen.

Das ist unsere erste kommerzielle Funktion, die Deep-Learning anwendet. Wir planen die Forschung weiterzuführen und so neue Ausdrucksmöglichkeiten, die zugleich Arbeit sparen, durch die Anwendung des Deep-Learning-Prinzips beim Zeichnen zu entwickeln. Langfristig ist es unser Ziel, künstliche Intelligenz zu entwickeln, mit deren Hilfe professionelle Comic-Zeichner, Illustratoren und Trickfilmmacher Zeit sparen und effizienter arbeiten können.

Abb. 1 zeigt, wie automatische Kolorierung auf Grundlage künstlicher Intelligenz funktioniert. Suchen Sie zunächst ibis Paint im App Store oder Google Play Store und laden Sie die Gratisversion herunter. Sie benötigen nun eine fertige Strichzeichnung.

1. Auf "My Gallery" auf dem Hauptbildschirm tippen

2. Auf das in "My Gallery" tippen

3. Auf "Import Picture" tippen, um eine Strichzeichnung zu laden und deren Position anzupassen

4. Auf das Fenster zur Tool-Auswahl tippen

5. Auf "Filter" tippen

6. Auf "Auto Paint" tippen

Nun wird die automatische Kolorierung ausgeführt. Wenn Sie die Assistentenfunktion zur Farbauswahl nutzen wollen, öffnen Sie das Fenster zur Farbauswahl, wählen Sie eine Pinselfarbe und malen Sie einen Bereich innerhalb der Strichzeichnung durch Tippen auf diesen Bereich aus. Das Ergebnis ist besser, wenn Sie die Farbe mit einer Reihe von Tippbewegungen auftragen statt eine Farbe in langen Linien festzulegen.

Abb. 2 zeigt die Ergebnisse für einige Strichzeichnungen, die mit automatischer Kolorierung und dem Farbauswahlassistenten bearbeitet wurden.

App-Übersicht Entwickler ibis mobile inc. Name der App Gratisversion: ibis Paint X

Kostenpflichtige Version: ibis Paint Kategorie iOS: Entertainment

Android: Kunst Design Unterstützte Betriebssysteme Erfordert iOS 8.0 oder neuer

Erfordert Android OS 4.1 oder neuer Preise Gratisversion: Gratis

Kostenpflichtige Version: 4,99 US-Dollar ibisPaint.com Anzahl der Beiträge: 663,585

Anzahl der heruntergeladenen Kunstwerke: 1.842.454

Anzahl der Likes: 720.271

Anzahl der Kommentare: 148.786

URL: http://ibispaint.com/ Download der App ibis Paint X iOS edition (gratis):

https://itunes.apple.com/app/id450722833?mt=8

ibis Paint X Android edition (gratis):

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.ibis.ibispaintx.app

ibis Paint X iOS (kostenpflichtig):

https://itunes.apple.com/app/id441179131?mt=8 YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCo2EevPr79_Ux66GACESAkQ

