Uber-Chef Travis Kalanick hat nach der Ermittlung zu Sexismus-Vorwürfen 20 Mitarbeiter rausgeworfen. Ausgestanden ist die Krise damit für den Fahrdienstvermittler allerdings lange nicht.

In Silicon Valley ist der Vorgang beispiellos. Mehr als 20 Mitarbeiter hat der Fahrservice Uber nach den internen Sexismus-Vorwürfen entlassen, berichtet der Finanzservice "Bloomberg". Laut Anwalt Bobbie Wilson von der Kanzlei Perkins Coie, die die Untersuchung durchgeführt hatte, habe sein Team insgesamt 215 Beschwerden bei der Personalabteilung untersucht, darunter Hinweise zu Diskriminierung, sexueller Belästigung und Mobbing.

In 100 Fällen hätten sich die Vorwürfe bislang nicht erhärtet, so Wilson, 31 Angestellte seien zu Beratung oder Training verdonnert worden, sieben erhielten eine Verwarnung. Die Namen der 20 gefeuerten Mitarbeiter wurden nicht bekannt gegeben. Eine Anfrage des Handelsblatts an Uber blieb zunächst unkommentiert.

Die Recherche-Ergebnisse von Perkins Coie könnten für Firmenchef Travis Kalanick lediglich der Auftakt zu noch größerem Ärger sein. Die Ermittlungen der Kanzlei sind nur eine von zwei großen ...

