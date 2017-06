Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat die öffentlich-rechtlichen Sender scharf kritisiert, weil die Linke nicht am TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Chef Martin Schulz vor der Bundestagswahl teilnehmen darf. "Wenn jetzt die Parteibücher der Zuständigen in den Sendeanstalten bestimmen, dass die kleinen Parteien nicht zum TV-Duell dürfen, offenbart das ein haarsträubendes Demokratieverständnis", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch).

"Wenn nur Merkel und Schulz zum TV-Duell kommen, ist die große Koalition unter sich." Bartsch hatte sich zuvor in einem Schreiben mit FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Chef Cem Özdemir bei den TV-Sendern beschwert. "Wir werden nachhaken", kündigte Bartsch an. Bisher ist geplant, dass nur Merkel und Schulz bei der Sendung am 3. September aufeinandertreffen, die zeitgleich von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 übertragen wird.

Ein weiteres TV-Duell soll es nicht geben.