Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch möchte nicht Minister in einer möglichen rot-rot-grünen Bundesregierung werden. "Ich kann mir das aktuell nicht vorstellen", sagte Bartsch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch).

Er sei auf das Wahlergebnis im September fixiert, nicht auf Ministerposten. "Man kann an vielen Stellen, wie ich aktuell als Fraktionsvorsitzender, eine Menge bewegen - in Partei, Fraktion und Gesellschaft", sagte der Spitzenkandidat der Linken für die Bundestagswahl. "Außerdem weiß ich, was Minister bedeutet." Bartsch zeigte sich überzeugt, dass die Linke im Falle einer Regierungsbeteiligung genügend ministrable Personen aufweisen könnte: "Da gibt es viele und es würden sich viele finden. In den Ländern haben wir inzwischen nachgewiesen, dass wir kompetente Ministerinnen und Minister haben."