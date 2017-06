Am Montagabend (05.06) verursachten im Bundesland Salzburg schwere Hagelschäden in den Bezirken Salzburg Stadt und Salzburg Umgebung einen Gesamtschaden von 1,3 Millionen Euro in der Landwirtschaft. Hagel Glashaus Siezenheim. Foto © Österreichische Hagelversicherung Auf einer Fläche von 1.400 Hektar wurden von den bis zu 4 cm großen Hagelkörnern insbesondere...

