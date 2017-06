Am 24. Mai erhielten die Gäste des italienischen Botschafters in Jordanien als Gastgeschenk Äpfel des VOG. Die Äpfel aus Südtirol waren das kleine Highlight der Feierlichkeiten zum Fest der Italienischen Republik, welche in der jordanischen Hauptstadt Amman stattfanden. Foto VOG Der Galaabend, der aus Rücksicht auf den Ramadan vom 2. Juni auf den 24. Mai...

Den vollständigen Artikel lesen ...