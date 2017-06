"Pariser Abkommen gekündigt! Den Klimawandel haben ein paar Spinner konstruiert, um sich wichtig zu machen! Die Arbeitsplätze sind wichtig! All die Fake-Meldungen in der einseitigen Presse schaden sowieso nur der eigenen Wirtschaft!" Diese wirtschaftspolitischen "Rülpser" haben in der letzten Woche die Schlagzeilen gefüllt. Ein amerikanischer...

Den vollständigen Artikel lesen ...