Wieder werden in der Türkei Menschen festgenommen, weil sie angeblich mit der Gülen-Bewegung unter einer Decke stecken: In Untersuchungshaft sitzt nun auch Taner Kilic, Chef von Amnesty International in der Türkei.

Der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftbefehl gegen Kilic wurde demnach am Dienstagmorgen in seinem Haus in der Küstenstadt Izmir vollstreckt und mit Ermittlungen gegen mutmaßliche Mitglieder der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen begründet. Die türkische Regierung macht die ...

