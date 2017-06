LONDON (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wahlen in Großbritannien:

"Als Innenministerin unter Cameron (...) hatte May Kürzungen von 20 000 Stellen (!) bei der Polizei zu verantworten. (...) Wenn es zutrifft, dass Überwachungen der späteren Mörder wegen Personalnot hatten eingestellt werden müssen, kann sie sich nicht so leicht herausreden. Sie trug die politische Verantwortung. (...) Die Premierministerin sucht die Schlacht für eine große Unterhausmehrheit auf dem Feld zu schlagen, auf dem sie ihre vermeintlich große (Führungs-)Stärke hat: dem Brexit. Aber angesichts des entsetzlichen Geschehens kann "Sicherheit" nicht unter ferner liefen rangieren. Auch sie gehört in den Mittelpunkt. In den jüngsten Umfragen ist der ursprünglich große Vorsprung der Konservativen dahingeschmolzen. Wird die von ihr selbst anberaumte Wahl am Donnerstag am Ende zum Fiasko für May?"/zz/DP/she

