MINDEN (dpa-AFX) - Das "Mindener Tageblatt" zu Türkei/Bundeswehr:

"Nach der Verhaftung der deutschen Journalisten Yücel und Corlu ist der mit Ansage bis zum Ende durchgezogene Besuchsboykott in Incirlik eine weitere Status-Demonstration der Erdogan-Türkei in Richtung Berlin. Selbst wenn sie überwiegend innenpolitisch motiviert sein sollte, stellt sich die Frage nach dem Ertragskalkül - am Ende der aktuell nach unten durchaus noch weitere Sprossen aufweisenden Eskalationsleiter kann es für die Türkei eigentlich nichts zu gewinnen geben, politisch nicht und wirtschaftlich schon gar nicht. Kurzzeitiges innenpolitisches Prestige in einer nationalistisch entflammbaren vermeintlichen Ehre-Situation kann nur vorübergehend ablenkende Wirkung entfalten. Schlimmer noch: solche Dosis muss regelmäßig erhöht werden, um Wirkung zu erzielen."/zz/DP/she

