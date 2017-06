FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Rundschau" zu Konflikt der Golfstaaten:

"Und so könnte sich der frontale Versuch, Katar in die Knie zu zwingen, für Saudi-Arabien und seine Golfverbündeten mit der Zeit als Bumerang erweisen. Doha könnte eine neue Sicherheitspartnerschaft mit der Türkei anstreben, seine Beziehungen zu Russland und China intensivieren und sich stärker als bisher an den Iran anlehnen. Saudi-Arabien dagegen hat sich bereits seit mehr als zwei Jahren in einem desaströsen Krieg gegen die Houthis im Jemen verrannt. Nun auch das Problem Katar militärisch zu lösen, das werden die Herrscher in Riad wohl nicht riskieren. Und so könnten bei dieser erbitterten Golffehde am Ende alle verlieren. Und die arabische Welt wird noch zerrissener sein als zuvor."/zz/DP/she

