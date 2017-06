BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Lektionen aus London:

"Die Gefahr des Terrors kann nur abgewendet werden, wenn die Zivilgesellschaft unter den Muslimen gestärkt wird. Das aber heißt: Mehr als bisher von ihnen zu fordern, parallele Macht-, Clan- und Bandenstrukturen keinen Tag länger zu dulden - und das weder in Berlin noch in Birmingham, weder in Brüssel noch in Brighton. In Großbritannien ist die Lage für diese Anstrengung eigentlich günstig. Zum Glück gibt es immer mehr Muslime, die es genauso sehen. 130 Imame weigern sich nun, die Londoner Attentäter den islamischen Gesetzen gemäß zu bestatten. Der Kampf gegen den Terror wäre schon fast gewonnen, wenn aus 130 Imamen 13 000 würden - und dann eine Fatwa aller Geistlichen gegen den Terror folgte. Diese Stimmung unter den Muslimen zu fördern ist die Hauptaufgabe Theresa Mays und aller Regierungschefs Europas."/zz/DP/she

AXC0012 2017-06-07/05:35