Als Frischkäse bezeichnet man Käse, der direkt nach der Herstellung verzehrt werden kann. Neben dem beliebten Brotaufstrich, pur oder verfeinert mit Gewürzen, Kräutern oder Früchten, zählt dazu auch die körnige Variante, oft unter dem Namen Hüttenkäse erhältlich, sowie Quark, Ricotta oder Mascarpone. Frischkäse wird gern auf Brot genossen und ist in der Küche ein wahres Multitalent: Man kann ihn zum Kochen, als Dip, für Soßen, Dressings, Salate, Kuchen und mehr verwenden.

Seit den späten 70er-Jahren ist der Verzehr von Frischkäse weltweit sprunghaft angestiegen. Die Danapak Flexibles A/S aus Slagelse auf der dänischen Hauptinsel Seeland liefert seitdem Frischkäseverpackungen in alle Welt. Das Unternehmen mit rund 190 Mitarbeitern ist seit Mitte 2014 Teil der Schur Flexibles Group, spezialisiert auf flexible Verpackungslösungen, mit Hauptsitz in Baden/Österreich. Danapak, mit fast 60 Jahren Erfahrung in der Verpackungsentwicklung, ist Experte auf dem Gebiet der Hochbarriere-Verpackungen, zum Beispiel für Pharma- und Molkereiprodukte, und damit eine wertvolle Ergänzung im Angebot der Gruppe.

Durch einen ihrer Schwerpunkte im Milch- und Molkereiprodukte-Segment pflegt Danapak enge Beziehungen zur Branche. Ihre leistungsstarke Forschungs- und Entwicklungsabteilung konnte bereits in vielen Verpackungsfragen zur Entwicklung von innovativen Lösungen beitragen. Jetzt hat das Unternehmen mit einer revolutionären Idee den Prozess der Frischkäse-Herstellung und -Verpackung deutlich vereinfacht - und stößt damit auf echte Begeisterung.

Gängige Methode mit einigen Schwachpunkten

Wichtigster Rohstoff zur Produktion von Frischkäse ist rohe oder pasteurisierte Milch. Natürlich vorkommende Milchsäurebakterien oder hinzugefügte Starterkulturen sorgen für die Dicklegung. Es gibt verschiedene Herstellungsverfahren, darunter die weit verbreitete Ultrafiltrationsmethode. "Danach lief die gängige Frischkäse-Herstellung bisher wie folgt ab: Die Käsemasse wird in ihre Becher-Verpackung gefüllt. Dann muss zum Gerinnen eine Ruhezeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...