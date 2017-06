Zürich - Zum Saisonabschluss begeben sich das ZKO und die Schauspiellegende Klaus Maria Brandauer zum letzten Mal auf eine literarisch-musikalische Reise. Gemeinsam mit dem Star-Violinisten Daniel Hope interpretieren sie am Samstag, 24. Juni Shakespeares «Sturm».

Das Zürcher Kammerorchester bringt die Saison 2016/17 zu einem krönenden Abschluss. Zusammen mit dem österreichischen Schauspieler Klaus Maria Brandauer stellt das ZKO ein einmaliges Konzert, angelehnt an Shakespeares «Sturm», auf die Beine. Brandauer hat für das Projekt eine individuelle Fassung kreiert. Er fungiert einerseits als Erzähler und schlüpft andererseits in verschiedene Rollen aus dem «Sturm». Für Brandauer ist es das letzte Projekt als Artist in Residence des ZKO.

Das ZKO spinnt derweil Shakespeares Texte in Musik weiter. Mal leise, mal wild, mal ...

