YuppFlix-Nutzer können jetzt neueste Hindi-Spielfilme von Yash Raj Films wie Sultan, Fan, Befikre u. a. sehen.

Der weltweit größte OTT-Akteur für Inhalte aus Südindien, YuppTV, hat seine Partnerschaft mit einem der führenden indischen Produktionshäuser angekündigt, Yash Raj Films (YRF). Im Rahmen des Zusammenschlusses wird YuppTV jetzt über seinen Movie-on-Demand Service YuppFlix beliebte, von Yash Raj Films produzierte, Hindi-Spielfilme zeigen. Zu diesen Titeln zählen die neuesten und beliebtesten Angebote von Yash Raj Films wie etwa Sultan, Fan, Befikre, Dhoom:3 u.a. Innerhalb Indiens werden sie über das TVOD-Modell und außerhalb Indiens über SVOD-/TVOD-Modelle verfügbar sein.

Herr Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, sagte: "Wir freuen uns, den Zusammenschluss mit Yash Raj Films ankündigen zu können, und bieten unseren Nutzern ein anregendes Sortimentder neuesten Spielfilme an, die unter der Flagge des Unternehmens gedreht wurden. Bei YuppTV motiviert uns die Vision, die spannendsten Unterhaltungslösungen auch für unsere Community von Expat-Nutzern zugänglich zu machen. Diesen Zusammenschluss betrachten wir als weiteren Schritt in die gleiche Richtung. Ich bin zuversichtlich, dass unser internationales Publikum das neueste Angebot bei YuppTV gut finden wird, und wir werden weiterhin lange erwartete Filme auf YuppFlix präsentieren."

Herr Anand Gurnani, Vizepräsident Digital bei Yash Raj Films Pvt. Ltd., sagte: "Wir freuen uns, dass wir uns mit YuppTV zusammenschließen und die digitale Reichweite von YRFs Filmangebot auf internationale Märkte ausweiten können. Wir sind zuversichtlich, dass Nutzer in verschiedenen Ländern sich freuen werden, dass sie ihre Lieblingstitel von YRF online auf YuppFlix sehen können."

YuppTV-Nutzer auf der ganzen Welt kommen jetzt über den Movie-on-Demand-Service des Dienstes, YuppFlix, in den Genuss der neuesten Kollektion von Spielfilmen. Außer für das spannende Angebot von Filmen von Yash Raj Films engagiert sich YuppTV auch für die wöchentliche Aktualisierung seines Filmkatalogs. Mit einer so beachtlichen Sammlung beliebter Spielfilme haben internationale Nutzer auf allen YuppTV-Plattformen einfachen Zugriff auf diese Filme, u. a. über die Website, Android- und iOS-Apps sowie über internetfähige Geräte.

Über YuppTV

YuppTV ist einer der größten internetbasierten Serviceanbieter der Welt für Fernseh- und On-Demand-Programme mit Inhalten aus Südasien. YuppTV bietet mehr als 250 TV-Sender, über 5.000 Spielfilme und über 100 Fernsehsendungen in 14 Sprachen aus dieser Region an. YuppTV hat kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, erhalten. Hierbei erwarb Emerald Media für 50 Mio. US-Dollar einen signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen. Emerald Media wird von den Branchenveteranen Rajesh Kamat und Paul Aiello geführt und von einem erfahrenen Team von Führungskräften aus den Bereichen Investment und Geschäftsführung unterstützt. Der Schwerpunkt der Plattform liegt vor allem darauf, Wachstumskapital für Medien, die Unterhaltungsbranche und digitale Medienunternehmen zu liefern. YuppTV hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde bereits beim amerikanischen Indianerstamm der Poarch Creek in Alabama aufgebracht.

Im Archiv von YuppTV sind 25.000 Stunden Unterhaltungsinhalte aufgelistet. Jeden Tag kommen fast 2.500 Stunden neue On-Demand-Inhalte auf der YuppTV-Plattform hinzu. YuppTV bietet Live-TV- und Catch-Up-TV Technologie. Außerdem bietet das Unternehmen YuppFlix an, einen Streamingdienst für Filme on-Demand für den Expat-Markt, und hat kürzlich YuppTV Originals gestartet, um in Kooperation mit den Top-Talenten der Filmindustrie außergewöhnliche Geschichten zu erzählen. Originals soll dem digitalen Publikum exklusiv auf der Plattform von YuppTV im Episodenformat angeboten werden. YuppTV ist momentan die Plattform Nummer Eins für Internet-Bezahlfernsehen für im Ausland lebende Inder. Es ist außerdem die größte Internet-TV-Plattform für Premium-Inhalte in Indien. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene SmartTV-App in Indien und kann ferner auf 13 Millionen mobile Downloads und ein Nutzer-Rating von 4,0 verweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.YuppFlix.com.

YuppTV

Pooja Diwan, +91 40 23555055