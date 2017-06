Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VOLKSWAGEN - Larry Thompson, der vom US-Justizministerium bestellte Aufpasser, hat seine Arbeit in Wolfsburg begonnen. Die Überwachung durch einen externen Kontrolleur ist neben den Milliardenzahlungen, denen Volkswagen bereits zustimmen musste, ein neuer Meilenstein in der Dieselaffäre. Bereits während der Werksferien will Thompson mit den Befragungen von Mitarbeitern beginnen und die ersten Dokumente einsehen. Sein Ziel: den versprochenen Kulturwandel des Konzerns zu begleiten, damit sich Skandale wie die Manipulation von Abgaswerten nicht wiederholen. (Handelsblatt S. 1)

STEAG - Der Essener Energiekonzern Steag trennt sich von einem Teil seines lukrativen Fernwärme-Geschäfts, um Löcher in der Bilanz zu stopfen. Wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte, will der Versorger 49 Prozent seiner Tochtergesellschaft Steag Fernwärme GmbH verkaufen und erhofft sich davon bis zum Jahresende einen dreistelligen Millionenbetrag. Die Mehrheit werde dauerhaft im Mutterkonzern bleiben. Mit einem Jahresumsatz von 109 Millionen Euro und knapp 170 Mitarbeitern ist das Tochterunternehmen einer der größten Fernwärmeversorger an Rhein und Ruhr. (FAZ S. 20)

KARSTADT - Kaufhof und Karstadt steigen in den Markt für billige Markenklamotten ein. Damit könnten sie sich ihr eigenes Grab schaufeln. Die Erfahrungen vieler Händler in den USA verheißen nichts Gutes. (SZ S. 20)

DFL - "Die Bundesliga muss ihre Stärken besser darstellen", sagte Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), in einem Interview. Gleichzeitig warnt er vor einer Übersättigung und fordert einen ehrlichen Diskurs über Investoren. (Handelsblatt S. 18)

