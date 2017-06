Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-VERTEIDIGUNG - Die Europäische Union soll bis 2025 über eine schlagkräftige und leistungsfähige Sicherheits- und Verteidigungspolitik verfügen. Entsprechende Überlegungen stellt die Europäische Kommission in einem Diskussionspapier zur "europäischen Verteidigung" vor, das an diesem Mittwoch veröffentlicht wird. Das federführend von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erarbeitete Dokument enthält drei Optionen. Neben der Devise "Weiter so wie bisher" stellt sie in einem zweiten Szenario eine EU als "militärische Macht" zur Diskussion - ergänzend, nicht aber in Konkurrenz zur Nato. Die ehrgeizigste Option umfasst eigenständige militärische Operationen und gemeinsame Truppenverbände sowie eine weitgehende Kooperation bei der Beschaffung und Entwicklung von Verteidigungsgütern. (FAZ S. 1)

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) will mehr Volumen auf die europäische Abwicklungsplattform T2S ziehen. Zudem prüft sie die Einführung eines europäischen Issuance Service, der einen "hochliquiden" Marktzugang für Emittenten und Investoren schaffen soll. Dies sagte Marc Bayle, Leiter der Generaldirektion Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr der EZB, in einem Interview. (Börsen-Zeitung S. 4)

EZB - Der Wirtschaftsweise Volker Wieland hat eindringlich an den EZB-Rat appelliert, bei der am Donnerstag anstehenden Sitzung den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik einzuleiten. In einem Gastbeitrag wirft er den Notenbankern vor, die Beibehaltung des bisherigen Kurses auf unzuverlässiger ökonomischer Basis zu rechtfertigen und dabei enorme Stabilitätsrisiken hinzunehmen. (Börsen-Zeitung S. 5)

EUROPA - Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber (SCU), ist überzeugt, dass Europa dringend Schritte hin zu einer stärkeren Integration gehen muss. Deshalb erwartet er, dass Deutschland nach der Bundestagswahl weitere Vertiefungsschritte in der EU einleitet: eine europäische Verteidigung ebenso voranbringt wie eine Erweiterung der Euro-Zone. Andernfalls sei die europäische Art zu leben langfristig in der Welt nicht zu halten, sagte er in einem Interview. (Welt S. 4)

KRANKENVERSICHERUNG - Ein Urteil des Amtsgerichts Potsdam hat erstmals die seit Jahren geübte Praxis der privaten Krankenversicherer bei Tariferhöhungen im Fall der Axa infrage gestellt und für unwirksam erklärt. Jetzt zittert die Branche, ob das Votum auch in ähnlich gelagerten Fällen Bestand hat. (Handelsblatt S. 28)

WOHNUNGSPOLITIK - Der Deutsche Mieterbund kritisiert die Wohnungspolitik der großen Koalition. Zwar wird vor allem in den Großstädten mehr gebaut, wie neue Zahlen zeigen. Doch ist die versprochene Reform des Mietrechts gescheitert. (SZ S. 19)

INTERNET - Die britische Premierministerin Theresa May verlangt von den Internetkonzernen, mehr gegen den Extremismus im Netz zu tun - obwohl die Internet-Sicherheitsgesetze in ihrem Land erst im vergangenen Jahr deutlich verschärft worden sind. Das Gesetz, im Volksmund "Snooper's Charter" (Schnüffelcharta), genannt, verlangt von Internet-Diensteanbietern, für alle Nutzer ein Jahr lang eine Liste der besuchten Websites bereitzuhalten. Es gibt den Sicherheitsbehörden zudem mehr Befugnisse, um Online-Kommunikation abzufangen. Die Polizei kann auch ohne jeglichen Haftbefehl oder Gerichtsbeschluss auf den gespeicherten Browserverlauf zugreifen. (FAZ S. 17)

LETTLAND - Die Finanzministerin Lettlands, Dana Reizniece-Ozola, sieht den Brexit als möglichen Vorteil für die Bankenstadt Riga. Russischen Oligarchen sagt sie im Gespräch mit der FAZ den Kampf an. (FAZ S. 18)

BUNDESWEHR - Die Nato hat auf den geplanten Abzug der Bundeswehr vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik mit Enttäuschung reagiert. "Der Generalsekretär ist in dieser Frage in regelmäßigem Kontakt mit der türkischen und deutschen Regierung gewesen und wir bedauern, dass diese Angelegenheit nicht anders gelöst werden konnte", sagte ein Nato-Sprecher der Zeitung Die Welt. Beide Länder, Deutschland und die Türkei, leisteten im Kampf gegen den Islamischen Staat (ISIS) bedeutende Beitrage. (Welt online)

