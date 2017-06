Katar bemüht sich um mehr Diplomatie. Aus den USA kommen derweil irritierende Nachrichten. Während das US-Verteidigungsministerium Katars Friedensrolle würdigt, scheint Trump sich gegen das Emirat zu stellen.

US-Präsident Donald Trump hat die Isolierung Katars durch zahlreiche arabische Staaten wegen angeblicher Terrorunterstützung als persönlichen Erfolg bewertet. Seine Nahostreise zahle sich bereits aus, erklärte Trump am Dienstag auf Twitter. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums würdigte dagegen erneut den "anhaltenden Einsatz" Katars für den Frieden in der Region. Das Emirat will mit Hilfe Kuwaits die diplomatische und wirtschaftliche Isolierung durchbrechen. Die Krise in der ölreichen Golfregion wirkte sich weltweit aus. In Europa verbuchten die Aktienmärkte Verluste, während die Preise für das in Krisenzeiten gefragte Gold stiegen.

Trump erklärte, bei seinem Besuch im Mai hätten die Golfstaaten ihm zugesichert, eine harte Linie gegen die Finanzierung des Extremismus zu fahren. "Alle Anspielungen deuteten auf Katar", hieß es in der Botschaft. "Vielleicht ist es der Anfang vom Ende des Terrorismus-Horrors". Dies steht im Widerspruch zu einer Erklärung des zuständigen Regionalkommandos der US-Streitkräfte, in der Katar für die Unterstützung im Kampf gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat gedankt wird. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...