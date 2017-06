The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1623404412 U.S. BANCORP 2024 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1624790751 EXP.-IMP.BK CH 17/22 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1627551457 KOMMUNEKREDIT 17/20 MTN BD03 BON USD N

CA NRU XFRA AU000000CO18 COBALT ONE LTD EQ00 EQU EUR N

CA ORM XFRA AU000000NLI6 NOVO LITIO LTD EQ00 EQU EUR N

CA KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTD EQ00 EQU EUR N

CA YRS XFRA CA6034651050 MINEWORX TECHS LTD EQ00 EQU EUR N

CA TTIB XFRA DE000A2E4TT0 TOM TAILOR HLDG BZR EQ00 EQU EUR Y

CA 56PP XFRA CA70964T1030 PENTANOVA ENERGY EQ01 EQU EUR N

CA TED XFRA CA88105E1088 TERRASCEND CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 3A01 XFRA US03236M2008 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N