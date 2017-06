The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0030970294 MUENCH.HYP.BK. OPF 07/17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0186130446 SK TELECOM CO. 12-17 BD01 BON CHF N

CA XFRA FR0011964865 CAISSE D DEPOTS E.C.14-17 BD01 BON GBP N

CA XFRA US045167BP79 ASIAN DEV. BK 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US184502BT84 IHEARTCOMMUNICAT. 14/18 BD01 BON USD N

CA 0JDF XFRA US24422ESN03 DEERE -JOHN- CAP. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US345397WD17 FORD MOTOR CRED. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US45818WAW64 INTER-AMER.DEV.BK 14/17 BD01 BON USD N

CA XFRA HK0000202736 SINOTRANS SAIL. 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US00254ELV29 SWED.EXP.CRED.13/17 FLR BD02 BON USD N

CA 9BXA XFRA USU07237AC17 BAXALTA 15/45 REGS BD02 BON USD N

CA MUVA XFRA XS0304987042 MUENCH.RUECK 07/UNBEFR. BD02 BON EUR N

CA 6XFA XFRA XS0305093311 FIAT CHRYS.F.N.A.07/17MTN BD02 BON EUR N

CA R1WA XFRA XS0433001137 ROBERT BOSCH MTN.09/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1000657970 INTL FIN. CORP. 13/17 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1075175619 FMO-N.FIN.-M.O. 14/17 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1076087375 ALFA HLDG ISS. 14/17 MTN BD02 BON EUR N

CA CMC3 XFRA XS1244560022 JPMORGAN CHASE 15/17 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1245429441 INTESA S.B.L.15/17 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA AUCA XFRA ES0211845211 ABERTIS INFRA. 07-17 BD03 BON EUR N

CA ADLN XFRA DE000A2DAMT3 ADLER REAL ESTATE NEUE ON EQ00 EQU EUR Y