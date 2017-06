FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.086 EUR

PIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.101 EUR

FTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.376 EUR

0EC XFRA CNE1000029M4 EVERBRIGHT SECUR. H YC 1 0.026 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.053 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.267 EUR

WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.276 EUR

WB8 XFRA US95709T1007 WESTAR ENER. DL 5 0.356 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.378 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.373 EUR

PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.640 EUR

TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.071 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.111 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.242 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.349 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.062 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.382 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.351 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.676 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.187 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.098 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.444 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.862 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.107 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.187 EUR

AF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.444 EUR

GLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.012 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.600 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.338 EUR

GCA XFRA US3693001089 GENERAL CABLE CORP DL-,01 0.160 EUR

FT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.080 EUR

DSG XFRA US2533931026 DICK'S SPORTING DL-,01 0.151 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.200 EUR

COY XFRA US1897541041 COACH INC. DL-,01 0.300 EUR