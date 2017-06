FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI

0WP XFRA JE00B8KF9B49 WPP PLC LS-,10 0.425 EUR

5HG XFRA BMG454221059 HOEGH LNG HOLD.LTDDL-,01 0.111 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SK2 XFRA US80589M1027 SCANA CORP. 0.544 EUR

RQ4 XFRA US7617131062 REYNOLDS AMERICAN INC. 0.453 EUR

N1WB XFRA US6385398820 NATL WESTM. BK PREF.C/ADR 0.479 EUR

KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.293 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.156 EUR

YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.073 EUR

BCSA XFRA US1116213067 BROCADE CMNCT.SYS NEW 0.049 EUR

BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.302 EUR

B4W XFRA US05961W1053 BANCO MACRO S.A. ADR 1 0.663 EUR

AFO2 XFRA US0455194029 ASSOC. BR. FOODS ADR 1 0.129 EUR

XFRA AU0000AMPHA9 AMP 13/23 FLR 0.738 EUR

XFRA AU0000NABHB5 NATL AUSTR.BK 2022 FLR 0.755 EUR

3IZ XFRA US00211V1061 ATA INC. ADR/2 DL-01 0.364 EUR

GR8 XFRA NO0010365521 GRIEG SEAFOOD ASA NK 4 0.316 EUR

TH7 XFRA KYG869731078 TCC INTL HLDGS LTD.HD-,10 0.001 EUR

RLF XFRA KYG5635P1090 LONGFOR PPTS C.REGS HD-10 0.061 EUR

GRU XFRA KYG3777B1032 GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 0.014 EUR

0NP XFRA KYG2114L1059 CHINA NT PHARMA GROUP CO. 0.003 EUR

HPD XFRA HK2380027329 CHINA POWER INTL DEV. 0.021 EUR

NC2B XFRA HK0883013259 CNOOC LTD O.N. 0.026 EUR

FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD 0.024 EUR

IHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD. 0.006 EUR

KEC XFRA HK0184000948 KECK SENG INV. 0.014 EUR

7YC XFRA GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10 0.089 EUR

QIG XFRA GB0008025412 SIG PLC LS-,10 0.021 EUR

AFO1 XFRA GB0006731235 ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 0.130 EUR

HMI XFRA FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL O.N. 2.250 EUR

2XX XFRA NO0010716863 XXL ASA A NK -,40 0.210 EUR