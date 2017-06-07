FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
3A0 XFRA US03236M1018 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001
HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV.
G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25
TTI XFRA DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N.
O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
3A0 XFRA US03236M1018 AMYRIS BIOTECHN. DL-,0001
HLD XFRA HK0012000102 HENDERSON LD DEV.
G5I XFRA FR0010263202 GROUP PAREF INH. EO 25
TTI XFRA DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N.
O04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD