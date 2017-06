Bis 2040 soll der Elektrizitätsbedarf weltweit um 60% wachsen. Der vermehrte Einsatz erneuerbarer Energien verändert die Stromversorgung hin zu einem mehr und mehr dezentralen System. Diese Entwicklungen werden zu einem erheblichem Umbau des Versorgungsnetzes führen.

Um Industrieanlagen oder Zweckgebäude effizient betreiben zu können, benötigen Betreiber Transparenz über die relevanten Energieerzeugungs-und -verbrauchsdaten. Eine Lösung stellte nun ABB unter der Bezeichnung "Ekip UP" vor. Damit lassen sich Niederspannungsschaltanlagen aufrüsten und an die cloudbasierte Energiemanagement-Plattform "ABB Ability Electrical Distribution Control System" anbinden.

So können Betreiber u.a. den Energieverbrauch überwachen und den Betrieb optimieren, was die Verfügbarkeit der Anlagen erhöht. "Ekip UP" überwacht Ressourcen, stellt Netzschutzfunktionen sicher und bietet eine schnelle Fehlerdiagnose. Zur Wahl stehen fünf verschiedene Versionen:

"Ekip UP Monitor" misst Strom, Spannung, Leistung und ...

