Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich im Streit mehrerer arabischer Länder mit dem Golf-Emirat überraschend um eine Einigung bemüht. In einem Telefonat mit dem saudiarabischen König Salman habe Trump am Dienstagabend die Notwendigkeit der Einheit der Golfstaaten betont, teilte das Weisse Haus mit.

Wenige Stunden zuvor hatte Trump den Boykott Katars noch gelobt. Den Boykott Katars durch mehrere Nachbarländer hatte als positives Resultat seiner Nahost-Politik beschrieben. Es sei "so gut zu sehen", dass sein kürzlicher Besuch in Saudi-Arabien "sich bereits auszahlt", schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Einem US-Medienbericht zufolge soll die diplomatische Krise mit Katar indes auf eine von russischen Hackern initiierte Fehlinformationskampagne zurückgehen.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding…

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

…extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Juni 2017

Trump und König Salman sprachen laut Weissem Haus darüber, dass die Finanzierung von Terrororganisationen und die Förderung des Extremismus durch alle Nationen in der Region verhindert werden müsse. Trump bekräftigte demnach, dass ein einheitlicher Golfkooperationsrat unabdingbar für die Bekämpfung des Terrorismus und die Förderung regionaler Stabilität sei.

Katar soll Kampf gegen Terror verstärken

Die USA forderten Katar auf seine Aktivitäten im Kampf gegen den islamistischen Terror zu verstärken. "Es hat Fortschritte gegeben, aber es muss noch mehr getan werden", sagte die Sprecherin des US-Aussenministeriums, Heather Nauert, ...

