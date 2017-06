Der amerikanische Immobilienkonzern Urstadt Biddle Properties (ISIN: US9172861067, NYSE: UBA) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,265 US-Dollar an seine Investoren aus. Insgesamt ist es die 190. Quartalsdividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,06 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 18,80 US-Dollar (Stand: 6. Juni 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,64 Prozent. Die ...

