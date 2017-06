Die deutschen Aktienkurse sind unter die Marke von 12.700 Punkten gefallen. Die Krise rund um Katar verunsichert genauso wie eine anstehende Anhörung in den USA und die Wahlen in Großbritannien.

Vor einer mit Spannung erwarteten Aussage des früheren FBI-Chefs haben sich Anleger an der Wall Street am Dienstag zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes beendeten den Tag mit Verlusten. James Comey hatte die Ermittlungen in der Russland-Affäre geleitet und wurde im Mai von Präsident Donald Trump gefeuert.

Anleger befürchten offensichtlich, dass seine Aussage vor einem Senatsausschuss am Donnerstag Trumps Rückhalt im Kongress schwinden lassen könnte. Damit stünden ...

