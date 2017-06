Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-07 / 07:19 *Wie Phönix aus der Asche: 57,5 Mio. Finanzierung vor Abschluss + Shorteindeckung voraus*! 7. Juni 2017 -In den letzten 48 Stunden überschlugen sich die Ereignisse rund um Cannabis Wheaton (A2DRE4). Aufgrund eines massiven Shortangriffs und diverser diffamierender Berichterstattungen bekamen zwei vermittelnde kanadische Banken, welche in der Privatplatzierung die am 23. Mai bekannt gegeben wurde LINK [1] aktiv waren, kalte Füße und ließen das Engagement platzen (siehe Unternehmensmeldung vom 5. Juni 2017 - LINK [2]), woraufhin die Aktie kurz vor Bekanntgabe (seit 5. Juni) vom Handel ausgesetzt wurde. *Wie Phönix aus der Asche!* Etliche Anleger in Kanada und Deutschland sahen das Unternehmen bereits den Bach runtergehen. Mit aktueller News (LINK) [3] veröffentlichte das Unternehmen eine geradezu sensationelle Kehrtwende, die das Unternehmen wie Phönix aus der Asche auferstehen lässt! Die namhafte Bank Mackie Research Capital Corp. wird bis zu 57,5 Mio. CAD mittels einer vermittelten Privatplatzierung und Wandelschuldverschreibung einsammeln. Das Sensationelle an dieser News ist die Tatsache, dass bereits die Hälfte von einem institutionellen Investor fest zugesagt worden sind! *Gewaltige Shorteindeckungen möglich!* Durch die gewaltige Verunsicherung im Markt und der diffamierenden Berichterstattung wurden gewaltige 25 Millionen Aktien mit einem Gesamtwert von über 32 Millionen Dollar (LINK) [4] leer verkauft! Aufgrund der Kehrtwende mittels der neuen Sensationsnews werden etliche Shorter dazu gezwungen sein, schleunigst ihre Short-Bestände glattzustellen - ein gewaltiger Short-Squeeze droht! Dies ist Cannabis Wheaton sogar schon zum Teil gelungen. Denn als die Aktie gestern für ganze 15 Minuten in Kanada wieder gehandelt wurde, schossen die Papiere von 0,96 CAD bis auf über 1,14 CAD und schlossen bei 1,13 CAD deutlich über dem Kurs der gerade stattfindenden Privatplatzierung. Es wurden in diesen 15 Minuten mehr als 2,43 Millionen Aktien gehandelt. Dies würde bedeuten, dass erst weniger als 10 % aller Shortbestände eingedeckt wurden und Cannabis Wheaton legte in nur 15 Minuten bereits einen Run von ca. 18 % hin. Unserer Meinung nach eine gute Gelegenheit hiervon zu profitieren, bevor um 15:30 Uhr deutscher Zeit die Börse in Kanada eröffnet. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Cannabis Wheaton Corp. Schlagwort(e): Finanzen 2017-06-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 580903 2017-06-07 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5595fd1c33ad92cf2b6ff4eccb09477a&application_id=580903&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1b06e8b080f26d845057bd6bc36ebc13&application_id=580903&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c762cec0f656c9e4989f20fef334d3be&application_id=580903&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=cba855835a9f355c00007df8bef488a9&application_id=580903&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2017 01:20 ET (05:20 GMT)