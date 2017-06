Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer wenig veränderten Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte. Während es in Schanghai deutlicher nach oben geht und der Markt damit die Erholungsbewegung aus dem späten Vortagesgeschäft fortsetzt, sind die Veränderungen an den anderen Börsenplätzen überschaubar. In Sydney sorgen die mit Spannung erwarteten Daten zum Wachstum im ersten Quartal lediglich beim "Aussie" für etwas Bewegung der auf den höchsten Stand seit vier Wochen klettert. Im Vergleich zum Vorjahr betrug das Wachstum 1,7 Prozent und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 1,6 Prozent.

Übergeordnet sorgen die anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Wahl in Großbritannien sowie die Anhörung ehemaligen FBI-Chefs James Comey vor einem Senatsausschuss weiter für Zurückhaltung.

Der S&P/ASX 200 in Sydney holt anfängliche Abschläge wieder auf und liegt aktuell 0,1 Prozent im Plus. Hier schießt die Vocus-Aktie um 21,3 Prozent nach oben. Der US-Finanzinvestor KKR will für 1,65 Milliarden Dollar den australischen Telekom-Konzern kaufen.

Für den Nikkei-225 geht es um 0,1 Prozent auf 19.999 Punkte nach oben. Hier belasten Verluste bei den Versicherungswerten etwas die Stimmung. Im Vorfeld der Comey-Anhörung sei die Rendite zehnjähriger US-Anleihen am Vortag auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen, was ungünstig für die Versicherungsbranche sei, heißt es. MS&AD Insurance Group Holdings reduzieren sich um 1,7 Prozent.

Klarer Tagessieger ist bislang der Schanghai-Composite mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 3.131 Punkte. In Seoul, wo am Vortag aufgrund eines Feiertages kein Handel stattfand, verliert der Kospi 0,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigt sich kaum verändert. Hier stehen vor allem die Aktien von AAC Technologies im Fokus, die nach der Wiederaufnahme des Handels um 16,7 Prozent zulegen auf 95 Hongkong-Dollar. Im Mai hatte das Analysehaus Gotham City dem Smartphone-Komponentenhersteller dubiose Praktiken bei Abrechnungen vorgeworfen, was von dem Unternehmen allerdings umgehend zurückgewiesen wurde. Damals lag der Kurs noch bei über 110.

"Aussie" legt nach Wachstumsdaten zu

Der australische Dollar klettert nach den Wachstumsdaten für das erste Quartal im Verlauf auf den höchsten Stand seit rund einem Monat. Im Tageshoch ging es bis auf 0,7533 US-Dollar nach oben. Aktuell geht der "Aussie" mit 0,7539 um. Allerdings rechnen Analysten übergeordnet mit einer weiter nachgebenden Währung vor dem Hintergrund der weiter auf einem Rekordtief von 1,5 Prozent liegenden Leitzinsen. Trotz steigender Immobilienpreise, einem Haushaltsdefizit auf Rekordniveau, einem schwächelnden Arbeitsmarkt und einem verhaltenen Konsum geht die australische Notenbank bislang unbeirrt von einer Beschleunigung des BIP-Wachstums auf über 3 Prozent aus.

Im Vorfeld der anstehenden Termine bleibt der "sichere Hafen" Gold gesucht. Am Vortag hatte das Edelmetall bei 1.296 Dollar ein neues Jahreshoch markiert. Die kräftigen Gewinne aus dem US-Handel können weitgehend verteidigt werden, der Preis für die Feinunze gibt um 0,2 Prozent auf 1.291 Dollar nach.

Der Yen konnte der zwischenzeitlich seine jüngsten Gewinne weiter ausbauen. Mit 109,31 Yen rutschte der Dollar auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Aktuell geht der Greenback mit 109,59 Yen um und liegt damit auf dem Niveau des Vortages. Vor allem die Comey-Anhörung könnte sich als Richtungsgeber für den Dollar erweisen, heißt es aus dem Handel.

Wenig Bewegung gibt es bei den Ölpreisen, die ihre Vortagesgewinne weitgehend verteidigen. Neben den Entwicklungen im Nahen Osten steht das anhaltend hohe Ölangebot weiter im Fokus. So hat die Energy Information Administration (EIA) am Vortag ihre Schieferöl-Förderprognosen für die USA leicht nach oben genommen. Vor allem ein Produktionsanstieg in den USA hatte zuletzt die Sorgen um ein weiter steigendes Ölangebot befeuert.

Im Blickpunkt stehen nun die offiziellen wöchentlichen US-Lagerdaten. Das American Petroleum Institute (API) vermeldete am Vorabend einen Rückgang bei den Ölvorräten um 4,6 Millionen Barrel. Dagegen legten die Benzinlagerbestände um 4,1 Millionen Barrel zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI gibt um 0,1 Prozent auf 48,13 Dollar nach. Für Brent geht es im gleichen Umfang nach unten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.674,00 +0,11% -0,44% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.998,67 +0,09% +4,63% 08:00 Kospi (Seoul) 2.367,35 -0,10% +16,78% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.131,00 +0,93% +0,88% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.988,32 -0,03% +17,44% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.243,26 +0,23% +12,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.789,49 -0,08% +9,00% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 % YTD EUR/USD 1,1264 -0,1% 1,1279 1,1250 +7,1% EUR/JPY 123,45 +0,0% 123,40 123,33 +0,4% EUR/GBP 0,8734 -0,1% 0,8738 0,8697 +2,5% GBP/USD 1,2897 -0,1% 1,2906 1,2937 +4,5% USD/JPY 109,59 +0,2% 109,38 109,64 -6,3% USD/KRW 1123,00 +0,4% 1118,08 1118,80 -7,0% USD/CNY 6,7942 -0,0% 6,7953 6,7971 -2,2% USD/CNH 6,7688 +0,2% 6,7561 6,7723 -3,0% USD/HKD 7,7939 +0,0% 7,7938 7,7938 +0,5% AUD/USD 0,7541 +0,4% 0,7509 0,7484 +4,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,13 48,19 -0,1% -0,06 -15,2% Brent/ICE 50,06 50,12 -0,1% -0,06 -14,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,31 1.294,00 -0,2% -2,70 +12,2% Silber (Spot) 17,66 17,71 -0,3% -0,05 +10,9% Platin (Spot) 958,05 961,00 -0,3% -2,95 +6,0% Kupfer-Future 2,55 2,55 +0,2% +0,00 +1,3% ===

